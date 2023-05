Il Met di NY crea una squadra contro l'arte illecita

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Sotto pressione da parte di procure, polizie internazionali e mondo accademico, il Metropolitan Museum di New York chiude con i tombaroli di tutto il mondo. Il museo ha annunciato la nascita di una task force per passare in rassegna le collezioni e restituire ai paesi di origine oggetti acquisiti illegalmente. L'iniziativa arriva sulla scia di crescenti richieste di rimpatrio da parte di governi e forze dell'ordine. L'ultimo caso oggi: due rilievi cinesi del settimo secolo rimasti nelle collezioni del Met per trent'anni in prestito dalla collezione Shelby White sono stati restituiti alla Cina. La scelta del Met è influenzata dall'incalzare degli eventi: nel corso degli ultimi mesi decine di pezzi sono stati messi sotto sequestro dalla procura di Manhattan e restituiti a paesi come la Turchia, l'Egitto e l'Italia. Il direttore Max Hollein ha annunciato il piano in una mail allo staff ottenuta dal New York Times: "Come voce influente nel mondo dell'arte dobbiamo agire preventivamente per esaminare certe aree delle nostre collezioni".

Sarà data priorità a tutte le opere arrivate al museo attraverso galleristi che sono stati messi sotto inchiesta: tra questi Robin Symes, il mercante d'arte britannico coinvolto nella vendita della Venere di Morgantina acquistata dal Getty nel 1988 per 18 milioni di dollari e restituita all'Italia nel 2007, e poi Giacomo Medici, Pasquale Camera, Gianfranco Becchina, solo per citarne alcuni. L'esame riguarderà in massima parte oggetti acquistati tra 1970 e 1990, un arco cronologico descritto dal direttore come di rapida espansione del museo, quando c'erano meno informazioni disponibili e meno interesse sulle provenienze. (ANSA).