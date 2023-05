Bizantini a Torino, in mostra simboli dell'impero millenario

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - La storia bizantina con i simboli di un impero millenario arriva a Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica di Torino. E' la mostra Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario, a cura di Federico Marazzi con il contributo del Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, di Palazzo Madama e del Ministero Ellenico della Cultura e la collaborazione di Villaggio Globale International. Sarà aperta dal 10 maggio al 28 agosto L'esposizione, già proposta dal 21 dicembre 2022 al 10 aprile 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, illustra il "millennio bizantino" con una sezione dedicata all'area piemontese che permette di scoprire una parte bizantina di Torino poco nota. Oltre 350 le opere provenienti da centinaia di prestiti di importanti musei italiani e da ventidue musei greci.

Sculture, mosaici, affreschi, vasellami, sigilli e monete, manufatti in ceramica, smalti, oggetti d'argento, preziose gemme e oreficerie, elementi architettonici consentono un viaggio nella storia dei Bizantini, rievocata in tutte le sue sfaccettature: dall'assetto politico e militare, ai commerci e all'artigianato, alla vita religiosa e quotidiana.

"Interessante è la relazione della mostra con questo edificio, simbolo da oltre 2.000 anni di Torino. E' anche l'occasione per presentare la raccolta di monete bizantine d'Oriente qui conservata" ha sottolineato Massimo Broccio, presidente della Fondazione Torino Musei. "La civiltà bizantina ha lasciato un segno indelebile. La mostra offre uno sguardo anche sulla vita quotidiana dell'epoca, sulle comunità e sui singoli", ha detto il console greco Fivos Valachis. "A Napoli la mostra è stata visitata da oltre 1000.000 persone in mesi non legati al turismo. Fa parte di un'offerta ampia che può aiutare a intercettare anche turisti ad esempio greci ed essere potenzialmente fonte di dialogo tra Paesi in contrapposizione ad esempio sull'ortodossia" ha sottolineato Paolo Giulierini, direttore del Mann. (ANSA).