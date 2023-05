Mostre e focus per il decennale di Palazzo Coppini a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - Palazzo Coppini, dimora rinascimentale di Firenze e Centro Studi Incontri Internazionali, celebra dieci anni di attività proponendo un calendario di eventi da maggio a dicembre, aperti a tutti.

Il programma si è aperto l'8 maggio con l'anteprima della mostra 'L'arte raffinata delle lacche', che propone un viaggio tra 48 lacche provenienti da Giappone, Cina, Russia e Ucraina.

Il calendario continuerà il 23 maggio con l'incontro sul Budō, un'arte marziale, incentrata sulle connessioni mente-corpo dal titolo 'L'integrazione di mente-corpo e salute mentale: una prospettiva Budō (武道)'. Il 20 giugno poi 'Costume Colloquium 15 anni dopo - verso un futuro di sostenibilità' sarà un approfondimento sul mondo della moda in tutte le sue molteplici forme, seguirà la mostra 'Tradizioni e abiti dal mondo nelle collezioni di Palazzo Coppini'. A novembre poi è previsto il clou del programma con 'The world in Florence', il festival dei Luoghi Parlanti¸, dal 21 al 23 novembre, per promuovere dinamiche e politiche di viaggio consapevoli, sostenibili e inclusive. Durante le visite è possibile conoscere le collezioni in mostra permanente, con oggetti donati provenienti da 83 paesi nel mondo. (ANSA).