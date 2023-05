Malaga celebra Picasso scultore

(ANSA) - MALAGA, 08 MAG - Il museo Picasso di Malaga ospita dal 9 maggio al 10 settembre la mostra Picasso Scultore, Materia e Corpo. Curata da Carmen Giménez e inserita nelle celebrazioni ufficiali per i 50 anni dalla morte del geniale artista, è la prima grande esposizione in Spagna incentrata esclusivamente sulle opere scultoree di Picasso, realizzate con materiali diversi: legno, bronzo, ferro, cemento, acciaio e gesso. Questi e altri materiali sono stati utilizzati per rappresentare il corpo umano in modo tridimensionale: 'La bagnante sdraiata', il 'Personaggio', 'Sylvette' e altre 58 sculture mostrano la pluralità degli stili di Picasso per raffigurare la bellezza del corpo umano.

Complessivamente sono esposte 61 statue di grandi dimensioni e alcune più piccole, realizzate tra il 1909 e il 1964, e la selezione delle opere mette in risalto l'importanza che ebbe per l'artista andaluso la rappresentazione del corpo umano, come totalità e come frammento. La mostra, organizzata anche in collaborazione con il museo Guggenheim di Bilbao, vuole celebrare soprattutto la produzione scultorea dell'artista, che equiparava la scultura alla pittura, all'incisione o alla ceramica. L'ultima mostra dedicata alla scultura picassiana, infatti, risale addirittura al 1967 e venne organizzata dalla Tate Gallery di Londra.

"Nessun'arte è più o meno importante di un'altra", affermava l'artista. E, come in ogni sua produzione, anche la scultura si distingue per l'uso poco ortodosso di materiali e tecniche. Lo sviluppo del suo lavoro è inteso come un'alternanza tra il modellare e il costruire in ferro saldato, legno o lamiera, incorporando il vuoto come nuovo elemento cruciale. Il risultato è l'opera tridimensionale. Disegni e piani di carta ritagliati in due dimensioni diventano fogli di metallo che si piegano fino a sollevarsi di volume, diventando tridimensionale.

La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 19. (ANSA).