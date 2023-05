Il ministero della Cultura al Salone del Restauro di Ferrara

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il ministero della Cultura parteciperà alla XXVIII edizione del Salone del restauro che si terrà a Ferrara dal 10 al 12 maggio 2023. Ad aprire i lavori della prima giornata, nella sala incontri MiC, sarà la Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma con il convegno "R di Restauro, R di Racconto" suddiviso in due segmenti corrispondenti a due aree tematiche: la prima sessione sarà dedicata al restauro. La seconda sessione in cui interverrà, tra gli altri, il sottosegretario Vittorio Sgarbi, si focalizzerà sui processi inclusivi per la condivisione del patrimonio culturale e la crescita socio-culturale dei territori.

Trenta gli incontri del ministero in programma durante la manifestazione a cui parteciperanno i tecnici del ministero, i direttori di Istituti e di musei. Il ricco programma del MiC, per l'annuale appuntamento, si snoderà lungo tre fili conduttori: restauro, musei e luoghi della cultura, industrie culturali e imprese creative, puntando i riflettori sia sulle attività svolte per il recupero, la conservazione e la protezione dei beni culturali mobili e immobili, sia sul rinnovamento nella gestione e valorizzazione/innovazione dei Musei, oltre che sulle azioni e i progetti attivi in materia di Imprese culturali e creative. Grazie alla partecipazione di oltre quaranta Istituti - tramite video e applicazioni multimediali, presentazioni, convegni, laboratori divulgativi - si potrà conoscere l'attività di restauro svolta dal MiC in Italia e all'estero. (ANSA).