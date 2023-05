I murales di Bologna rivivono nelle foto di Leonardo Casadei

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Il Nettuno blu che ricorda le divinità nordiche, l'esplosione dei colori che rimandano agli anni '80, forme geometriche dai tratti giapponesi. I murales di Bologna rivivono in Assemblea legislativa grazie a "I colori dei muri", mostra fotografica di Leonardo Casadei allestita negli spazi della sede di viale Aldo Moro dal 9 al 19 maggio. Si tratta di oltre una decina di scatti che accompagnano il visitatore per Bologna attraverso un percorso di graffiti urbani dove, tramite un linguaggio grafico fatto di immagini e parole tracciate a bomboletta sulle strutture della città felsinea, si scopre questa forma espressiva, da sempre di grande impatto visivo.

Le fotografie di Casadei sono opere d'arte capaci di valorizzare i tratti dei disegni immortalati insieme alle abilità del suo autore e allo stesso tempo rendono immortali murales che non appartengono più al contesto cittadino di Bologna, ma hanno così modo di tornare a vivere e di continuare a raccontare qualcosa. Originario di Ravenna, Leonardo Casadei è bolognese d'adozione e ha iniziato a fare fotografia in bianco e nero all'inizio degli anni '80, osservando l'evoluzione della città per quanto riguarda la concezione dell'arte e delle sue forme d'espressione. Nel '92 la Fiap (Federazione Internazionale de l'Art Photografique) gli ha riconosciuto l'onorificenza d'Artista della Fotografia, poi nel 2005 l'inizio di una ricerca sul graffitismo ha portato l'artista a realizzare più mostre e a curare qualche anno dopo diverse pubblicazioni. (ANSA).