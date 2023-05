Torna 'Restauro', salone internazionale dei beni culturali

(ANSA) - FERRARA, 05 MAG - La digitalizzazione dei beni culturali, la sicurezza sismica degli edifici storici, il ruolo strategico del patrimonio culturale nella transizione ecologica: saranno tra i temi affrontati durante la 28/a edizione di Restauro-Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese, in programma a FerraraExpo dal 10 al 12 maggio. Saranno presenti anche più di 50 delegati da otto Paesi (Arabia Saudita, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kosovo, Libano, Turchia) grazie alla collaborazione con il ministero degli Esteri e l'agenzia Ice.

Numerose saranno le presenze istituzionali come quella di Assorestauro - associazione italiana per il restauro architettonico, artistico, urbano - partner storico del Salone, che parteciperà con le proprie aziende associate, tra le quali produttori di materiali, attrezzature e tecnologie e i fornitori di servizi e imprese specializzate. Per la prima volta al Salone parteciperà il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), mentre il ministero della Cultura sarà come sempre presente con un'area che, oltre ad ospitare 40 tra Istituti, Direzioni Generali, Segretariati, Musei e Soprintendenze, prevede una serie di Laboratori didattici con il coinvolgimento di studenti liceali e universitari. Al Salone saranno tra l'altro presentati importanti progetti virtuosi di restauro, come quello del Palazzo dei Diamanti di Ferrara o delle opere artistiche del Perugino del Nobile Collegio del Cambio.

Novità di questa edizione è la costituzione di un Advisory Board, un Tavolo Tecnico Operativo composto da realtà e professionisti che sono massima espressione delle attività di tutela, recupero e conservazione dei Beni culturali e ambientali, "allo scopo di favorire la condivisione delle opportunità e le interlocuzioni fra tutti gli stakeholders che compongono la filiera". "Il modello italiano di valorizzazione dei beni culturali - dice il direttore di Assorestauro, Andrea Grilletto - è un esempio virtuoso che tutti i paesi del mondo stanno guardando per aumentare la capacità economica del turismo culturale". (ANSA).