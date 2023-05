Mostra racconta Ugo Celada da Virgilio, un artista isolato

(ANSA) - PARMA, 05 MAG - È il pittore Ugo Celada da Virgilio (1895-1994) il protagonista della prossima mostra temporanea al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma), in programma dal 7 maggio al 17 settembre. 'Enigma antico e moderno' è un'esposizione di circa cinquanta opere, a cura di Cristian Valenti, che intende ricollocare la sua figura all'interno del contesto culturale del suo tempo, proponendo inediti dialoghi con lavori di artisti a lui coevi e antichi maestri, come Virgilio Guidi, Francesco Hayez, Giorgio De Chirico e Giorgio Morandi. Figura schiva e reticente, Celada ha attraversato tutto il secolo breve senza lasciarsi scalfire dalle correnti della contemporaneità: la sua opera ha un'anima duplice, è un enigma antico e moderno assieme, espressione di un linguaggio colto e raffinato capace di raccontare una bellezza senza tempo.

Il percorso si sviluppa in tre sale che ripercorrono i generi affrontati dal pittore: gli affetti familiari, i nudi, i ritratti e le nature morte. La prima sala è dedicata agli anni della formazione e della creazione di uno stile personale, soprattutto focalizzato sulla sfera degli affetti, che ben si prestano a restituire la dimensione intima della pittura del realismo magico. Il secondo ambiente si concentra sulla rappresentazione della figura umana e quindi della ritrattistica. Per ultimo si incontrano le nature morte, molto amate per le infinite possibilità di resa dei dettagli, e i paesaggi en plein air, poco numerosi nel corpus dell'artista, ma che aiutano a restituire un'immagine versatile di un pittore votato alla classicità.

Nel 1931, anno spartiacque nella sua carriera, Celada manifesta la sua aspra presa di posizione contro il Movimento del Novecento di Margherita Sarfatti, definito come una formazione politico-commerciale sopraffattrice e accusato di avere codificato un'Arte di Stato. Da quel momento inizia un percorso verso l'isolamento che lo porterà ad essere dimenticato. Solo nel 1985 la sua figura viene riscoperta grazie a Flavio Caroli, che a lui dedica un saggio che non avrà però seguito nelle successive antologie e mostre dedicate all'arte del primo Novecento. (ANSA).