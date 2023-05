(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - La stampa romagnola è tra le espressioni meno note del patrimonio artigianale di eccellenza del Made in Italy. Riscoperta dal mondo della moda, esprime lo scambio possibile tra mestiere d'arte e contemporaneità. Per diffonderne la conoscenza, Fondazione Fashion Research Italy - in collaborazione con l'Associazione stampatori tele romagnole - promuove la mostra 'Tradizione futura. La stampa romagnola tra arte e mestiere', in programma dal 5 maggio al 2 luglio nella sede di Bologna. La Fondazione, organizzazione no profit, è nata nel 2015 per volontà di Alberto Masotti, a lungo patron del gruppo di lingerie di lusso La Perla.

I maestri dell'Associazione hanno messo a disposizione manufatti, tessili e strumenti di lavoro che accompagnano il visitatore in un percorso alla scoperta della secolare tradizione di cui sono eredi e interpreti. Cuore della mostra è la sezione 'Foulard D'Artista', in cui quest'arte antica è posta in dialogo con la più raffinata creatività del tessile italiano contemporaneo. Saranno in esposizione otto modelli in seta di una limited edition firmata da F.Fri e dagli artigiani di altrettante stamperie che li hanno decorati a colpi di mazzuolo con timbri incisi con i pattern dell'Archivio di Textile Design della Fondazione. Sono previsti tour guidati alla mostra in occasione di aperture straordinarie della sede, di norma chiusa al pubblico.

La mostra permette di scoprire le storiche origini campestri della Stampa Romagnola e le sue moderne declinazioni per il mondo della moda e dell'interior design, con opere d'arte frutto dell'unione dei disegni tessili dell'Archivio F.Fri con la maestria degli artigiani romagnoli, che potranno essere osservati al lavoro. Tra le espressioni meno note del patrimonio artigianale italiano, la stampa a ruggine è un'arte dalle origini antichissime, che si tramanda intatta fin dal tempo degli Egizi. E' nata in contesti poveri come soluzione semplice e ingegnosa per riprodurre gli ornamenti dei tessili più raffinati e si ritrova in molte civiltà di tutto il mondo ma, in Italia, è espressione di un territorio specifico: la Romagna.

(ANSA).