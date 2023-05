Mostra I pittori di Pompei ha superato 80mila visitatori

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - Sono stati oltre ottantamila (per l'esattezza 82.922) i visitatori della mostra I pittori di Pompei, allestita dal 23 settembre 2022 all'1 maggio 2023 al Museo Civico Archeologico di Bologna. Curata da Mario Grimaldi e prodotta da MondoMostre, l'esposizione ha presentato 123 opere di età romana, tra cui oltre 80 affreschi, grazie ad un eccezionale prestito concesso dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che conserva le testimonianze più numerose e significative degli affreschi restituiti dalle aree sepolte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La collezione permanente del museo, grazie ad un biglietto di visita integrato con la mostra, ha visto più che raddoppiare i visitatori rispetto allo stesso periodo di apertura dell'anno precedente, compreso tra il 23 settembre 2021 e il 1 maggio 2022, passando da 31.443 a 73.313 ingressi.

Attraverso un innovativo taglio di racconto e approfondimento, il progetto ha indagato le figure dei pictores, gli artisti e gli artigiani che realizzarono le raffinate decorazioni delle domus di Pompei, Ercolano e dell'area vesuviana, per contestualizzarne il ruolo nella società romana del I sec. a.C. , oltre a mettere in luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i modelli. Sono pochissime le informazioni giunte a noi sugli autori di queste straordinarie opere e quasi nessun nome ci è noto. Grazie agli apparati decorativi portati alla luce dalle grandi campagne di scavi borbonici nel Settecento, queste antiche "città delle immagini" costituiscono un osservatorio privilegiato per comprendere meglio l'organizzazione interna e l'operato delle officine pittoriche.

"ll successo della mostra - dice Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana - conferma la scelta di realizzare progetti che siano di rigore scientifico e divulgativo, con mostre di grande qualità fruibili da pubblici vasti e diversi. E' anche la prova della competenza e passione di chi opera nel nostro sistema museale e della sua credibilità e capacità di tessere relazioni ideative e produttive significative con importanti istituzioni e organizzazioni nazionali e non solo". (ANSA).