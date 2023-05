Locomotive storiche, open day al deposito Fondazione Fs Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 03 MAG - Il Deposito officina rotabili storici di Pistoia, tra le infrastrutture ferroviarie più antiche d'Italia e importante centro della Fondazione Fs italiane per la riparazione delle locomotive a vapore, apre le porte ai visitatori, offrendo un'occasione per una sorta di viaggio nel tempo e tra i modelli più rappresentativi dell'ingegneria ferroviaria italiana. Accade il 6 e 7 maggio per l'open day nell'ambito delle celebrazioni per il decennale della Fondazione Fs italiane. I cancelli dell'antica officina del vapore, attigua alla stazione ferroviaria di Pistoia, apriranno dalle 9 alle 18 di sabato e domenica prossimi: ingresso gratuito.

Recentemente il Deposito è stato oggetto di un intervento di restauro rispettoso dello stile architettonico originario, che ha interessato anche la Sala d'aspetto reale, edificata per il Re Vittorio Emanuele II. Nella zona antistante i capannoni e l'officina, dove viene effettuata la manutenzione soprattutto delle macchine a vapore, si apre la zona di manovra e movimentazione delle vetture, luogo anche di esposizione di treni antichi e unici. Passeggiando tra le locomotive si può trovare la famosa 741.120, risalente agli anni '20, modificata nel 1958. Si tratta dell'unica locomotiva funzionante al mondo dotata del sistema Franco Crosti, un brevetto italiano per sfruttare al meglio i fumi della combustione, preriscaldando l'acqua prima di immetterla in caldaia. (ANSA).