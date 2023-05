Alla Reggia di Caserta il 6 maggio torna il treno storico

(ANSA) - CASERTA, 03 MAG - Torna sabato 6 maggio l'appuntamento con il Reggia Express, il treno storico con cui è possibile raggiungere Caserta e la sua Reggia, cui sarà possibile accedere con un biglietto a prezzo speciale, partendo dalla stazione di Napoli Centrale. L'iniziativa è promossa da ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti) in collaborazione con Fondazione FS. A bordo di un convoglio d'epoca formato da carrozze Centoporte e Corbellini - rispettivamente degli anni '30 e '50 - in partenza alle 10.10, sarà così possibile immergersi in un'epoca passata, recuperando il tempo lento come modalità di viaggio e di avvicinamento alla meta.

Da Napoli centrale, in questo percorso a ritroso negli anni, si giunge alla stazione ferroviaria di Caserta, proprio di fronte alla maestosa facciata della Reggia di Caserta; e per i viaggiatori-visitatori dei titoli ferroviari andata e ritorno, la direzione del complesso vanvitelliano ha destinato un biglietto a tariffa ridotta, Reggia Express (costo di 10 euro maggiorato di un euro per acquisto on line). Dopo il primo viaggio di domenica prossima, il Reggia Express tornerà in altre nove occasioni (13 maggio, 10 e 24 giugno, 22 luglio, 2, 16 e 30 settembre, 28 ottobre e 25 novembre). (ANSA).