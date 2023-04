I nuovi vigili urbani studiano la storia e l'arte di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Potenziare le nozioni sulla storia di Bologna e sul patrimonio artistico della città come competenza da acquisire per gli agenti neoassunti: con questo obiettivo il Comando del Corpo di Polizia Locale, ovvero i vigili urbani, si è avvalso della collaborazione dei Musei civici per un innovativo percorso formativo che ha accompagnato il graduale inserimento di 132 nuovi vigili.

Per la prima volta, oltre alle materie base di polizia locale orientate all'identità professionale e al ruolo, la trasmissione di conoscenze sugli aspetti legislativi, urbanistici, storici e artistici dedicati ai beni culturali e all'edilizia di base e monumentale, privata e pubblica, viene riconosciuta come esigenza formativa nel delicato passaggio rappresentato dall'ingresso nei comandi, dove il nuovo personale si trova per la prima volta a confrontarsi con la piena operatività sul campo.

Il corso si è articolato in quattro lezioni di tre ore, per gruppi composti da circa trenta agenti, tenute dallo storico Giancarlo Benevolo e dagli storici dell'arte Paolo Cova e Ilaria Negretti, con tre moduli didattici: l'importanza dei Beni culturali in Italia attraverso una sintesi storica e legislativa; una breve storia di Bologna, dalle origini alla pianificazione centro storico-decentramento con focus su torri, portici canali e formazione della periferia; i principali monumenti e luoghi di interesse storico artistico. Il gradimento espresso al termine del corso è stato alto, così i referenti della Polizia Locale stanno progettando di estenderlo in via sperimentale anche ai 'veterani'.

"La Polizia Locale - sottolinea il comandante Romano Mignani - presidia anche i luoghi di interesse turistico ed è quindi punto di riferimento per i tanti visitatori della città, per assicurare sia la sicurezza sia l'accoglienza, fornendo informazioni di servizio sulla città e aneddoti sulla storia di Bologna, dal 2021 'Città dei Portici'. Questo ruolo era tipico dei vigili di una volta, per i quali le nozioni storico-artistiche della città costituivano anche materia di concorso. Oggi molti degli provengono da città diverse e, quindi, non conoscono la storia e i monumenti di Bologna".

