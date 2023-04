Toscani boccia Open To Meraviglia, trionfa la mediocrità

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Non mi piace fare la parte del solito critico ma purtroppo questa campagna è un prodotto davvero mediocre: serve ad accontentare tutti e quindi non accontenta nessuno. Non è vero che la gente è stupida e che non ha gusto: ognuno deve dare il meglio nel suo campo. Ma le agenzie di pubblicità producono mediocrità, tanto quanto i nostri politici. E questa campagna pubblicitaria è banale e volgare, uno specchio dell'Italia del bunga bunga. E io da italiano avrei voglia di essere rappresentato da un altro livello qualitativo". E' netto il giudizio del fotografo e pubblicitario, Oliviero Toscani nei confronti della campagna di promozione dell'Italia, Open to meraviglia. "Armando Testa dice che questa campagna è un successo perché tutti ne stanno parlando. Ma che c'entra? Anche del nazismo e del fascismo tutti hanno parlato, non per questo lo possiamo definire un successo...." ha aggiunto Toscani interpellato dall'ANSA.

(ANSA).