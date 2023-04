Nel 2022 oltre 80mila opere d'arte recuperate

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Oltre 80mila opere d'arte recuperate, per un valore di poco meno di 85 milioni di euro. E' il bilancio dell'attività svolta lo scorso anno dal Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, la cui Banca dati di opere da ricercare, con 1.300.000 files, è la più antica ed estesa al mondo.

L'Unità specializzata dell'Arma, istituita nel 1969 per onorare l'articolo 9 della Costituzione italiana ("la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"), in mezzo secolo di vita, ha restituito al pubblico o ai legittimi proprietari più di tre milioni di beni culturali e sequestrate circa 1, 4 milioni di opere false.

L'attività operativa dei carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, posti a diretta collaborazione del Ministero della cultura, ha fatto emergere nel 2022 una graduale diminuzione dei reati contro il patrimonio culturale, anche alla luce delle innovazioni legislative intervenute nel 2022 che hanno inasprito il sistema sanzionatorio, rendendo più efficace l'attività repressiva. Tra i recuperi del 2022 oltre 17mila erano reperti archeologici, più di 21mila paleontologici ma nell'ambito della contraffazione, sono state sequestrate 1.241 opere, di cui 951 di arte contemporanea. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro oltre 250 reperti archeologici o paleontologici e beni antiquariali/archivistici e librari per un valore complessivo stimato di circa 86 milioni di euro, nel caso in cui fossero stati immessi sul mercato. A fronte di una lieve flessione dei furti di beni culturali (-3,7%), il settore in cui si è rilevato il maggior decremento (-30%) è quello relativo ai furti in luoghi espositivi , passati da 84 nel 2021 a 58 nel 2022. Infine nello scorso anno ci sono stati importanti recuperi: tra questi Orfeo e le Sirene, ruppo scultoreo in terracotta della fine del IV secolo a.C., trafugato negli anni '70 a Taranto e riportato in Italia dopo essere passato dalle mani di diversi ricettatori fino a giungere in Svizzera per un restauro clandestino restauro e poi acquistate dal Paul Getty Museum di Malibu. (ANSA).