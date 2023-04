A Maracaibo un murales ecologico dedicato all'Italia

(ANSA) - CARACAS, 27 APR - Il Club sportivo Casa d'Italia di Maracaibo, in Venezuela, sarà decorato con un murales che raffigura il volto del David di Michelangelo. Si tratta di un'opera del giovane artista e pittore venezuelano, Oscar Olivares, che avrà la particolarità di essere realizzata con tappi di plastica.

Olivares, spiega ad ANSA, si è posto l'obiettivo di "portare in Venezuela parte della cultura italiana e l'arte dei geni del rinascimento" coniugandolo con una tecnica innovativa che rappresenta "un omaggio al pianeta".

"Anche se l'opera non parla della natura, l'iniziativa ha una finalità a favore dell'ambiente", ha affermato l'artista, sottolineando che per la realizzazione del murales verranno riciclati 175 mila tappi. "Credo che il risultato sara impattante", ha aggiunto Olivares, precisando che nel murales, insieme al volto del David verrà raffigurata anche la Pietà, sempre di Michelangelo, così come il Colosseo di Roma.

Con 20 metri di larghezza e otto di altezza il murales sarà il più alto mai realizzato in Venezuela. Per Olivares, che ha in progetto di portare prossimamente la sua arte anche in Italia, si tratta del ventesimo murales realizzato e anche del "più internazionale". "E' perché evoca la cultura italiana ed è il primo che realizzo di un artista italiano", ha spiegato. (ANSA).