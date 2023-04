Le foto e l'impegno politico, Tina Modotti in mostra a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 APR - 'Tina Modotti. Donna, fotografa, militante. Una vita fra due mondi' è il titolo della mostra-evento che la Casa Internazionale delle Donne di Roma dedica a una tra le più interessanti figure femminili del Novecento.

Dal 3 al 7 maggio alla Sala Ingargiola si potranno vedere una raccolta di 60 fotografie, scattate fra il 1923 e il 1930, lettere e documenti e partecipare a una serie di eventi che mostrano la sua passione per la fotografia e l'impegno politico.

E' l'occasione per scoprire la personalità di una donna che nelle ultime fasi della sua vita è stata impegnata come militante nel Partito comunista e dirigente delle Brigate Internazionali del Soccorso Rosso.

La mostra e il programma degli eventi - film, dialoghi, approfondimenti, letture e incontri - mettono a fuoco il legame di Tina Modotti con gli ambienti culturali dell'epoca e la sua radicalizzazione al Partito Comunista Messicano, fino alle ultime foto scattate a Berlino in esilio, nel 1930.

L'iniziativa, su proposta dell'associazione culturale 8 Marzo onlus, è realizzata in collaborazione con Noi Donne Tre Punto Zero, con la Casa Internazionale delle Donne di Roma e con la Segreteria di Cultura del Governo del Messico.

Il progetto è il frutto del lavoro realizzato dall'associazione e dal coordinamento Tina Modotti per riportare in Italia le opere fotografiche realizzate dall'artista quando viveva in Messico.

Una selezione di immagini e vari documenti proviene dalla collezione della Fototeca Nazionale (Fondo Modotti) dell'Istituto di Archeologia e Storia (INAH) de Pachuca Hidalgo, in Messico.

La collezione della Fototeca Nazionale raccoglie 94 immagini originali (84 negativi e 10 slide) che costituiscono il Patrimonio del Sistema Nazionale di Fototeche dal 28 agosto del 1979; è la data in cui le foto furono donate da Carlos Vidali, figlio di Vittorio, prima deputato e poi senatore del PCI negli anni '60, ultimo compagno della fotografa. Per conoscere tutti gli appuntamenti della mostra-evento: casainternazionaledelledonne.org (ANSA).