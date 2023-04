La National Gallery di Londra celebra san Francesco d'Assisi

di Ida Bini (ANSA) - LONDRA, 26 APR - Dal 6 maggio al 30 luglio, 6 sale al piano terra della National Gallery di Londra ospitano 'Saint Francis of Assisi', la prima grande mostra d'arte che in Gran Bretagna riunisce le opere di famosi artisti, dal XIII secolo a oggi, ispirati dalla vita e dalle opere del religioso italiano.

L'esposizione racconta l'arte e l'immaginario di san Francesco, figura di enorme rilevanza per il nostro tempo per il suo radicalismo spirituale, per l'impegno verso i poveri, l'amore per la natura, così come per i suoi potenti appelli alla pace e all'apertura al dialogo con le altre religioni. La mostra curata dal direttore Gabriele Finaldi e da Joost Joustra, Ahmanson Research Associate Curator, fa luce su come San Francesco abbia catturato l'interesse degli artisti nel corso dei secoli in oltre 40 opere provenienti da collezioni pubbliche e private europee e americane, che coprono più di sette secoli.

Si va dai primi pannelli medievali e dalle reliquie e manoscritti ai film moderni, alle opere d'arte contemporanea, alle fotografie e persino a un fumetto Marvel, a dimostrazione di come il fascino del Santo abbia trasceso generazioni, continenti e tradizioni religiose. La National Gallery riunisce dipinti di Sassetta, Botticelli e Zurbarán, provenienti dalle sue collezioni, prestiti internazionali tra cui opere - tele, disegni, fotografie - di Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Büttner e Richard Long.

"Il radicalismo spirituale di Francesco - commenta Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery di Londra - il suo impegno per i poveri e la solidarietà umana, il suo amore per la natura e gli animali, che potremmo chiamare ambientalismo embrionale, così come il suo sforzo per la pace tra i nemici e l'apertura al dialogo con le altre religioni, sono temi che risuonano ancora oggi in noi e ne fanno una figura di enorme attualità per i nostri tempi. La storia delle immagini di san Francesco è anche la storia di come sia stato percepito nel tempo; questa mostra esplora alcuni aspetti di questa affascinante storia".

All'interno della mostra c'è anche una piccola sezione dedicata a santa Chiara. L'entrata alla National Gallery, tutti i giorni è libera. Info: nationalgallery.org.uk (ANSA).