Cibo e arte per la solidarietà, progetto italiano a Londra

(ANSA) - TRIESTE, 26 APR - Arte e gastronomia, il più classico dei binomi del made in Italy, al servizio della solidarietà a Londra. Domani si inaugura In an Art-shell una mostra permanente che espone stampe di artisti emergenti in una delle food court più trendy nel cuore della città, a Elephant & Castle. È l'idea tutta italiana della startup P-Art Factory, fondata da due professioniste del mondo dell'arte londinese under-30, Margherita Nussio originaria di Udine e Francesca Budini Gattai di Roma, che si sono messe in rete con Mercato Metropolitano, uno spazio che ospita street food, musica e eventi, nato a Milano e poi esportato con grande successo a Londra, dove già ha aperto altre location. Non alta ristorazione e arte rinascimentale da ammirare nei musei, dunque, ma arte contemporanea a prezzi accessibili a giovani e a persone senza budget milionari, e specialità da ogni angolo del mondo che si uniscono per raccogliere fondi per XLP, un'associazione che si occupa di fornire una via d'uscita differente dal crimine a ragazzi ad alto rischio di finire nella morsa delle gang nei quartieri più poveri di Londra. Tra i lavori in esposizione nel Secret Garden del Mercato ci saranno anche pezzi realizzati da giovani affiancati dall'associazione in un percorso di mentorship. (ANSA).