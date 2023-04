All'asta piccolo rame attribuito ad Artemisia Gentileschi

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Nell'asta di Old Masters di Bertolami Fine Art in programma il 27 aprile sarà battuto un piccolo rame con l'attribuzione ad Artemisia Gentileschi. In prima battuta l'opera era stata schedata dagli esperti della casa d'aste come un'anonima produzione di Scuola romana del XVII Secolo, ma studi più approfonditi hanno spinto a cambiarne la paternità.

"Di concerto con i proprietari abbiamo ritirato il rame dall'asta per sottoporlo a un'analisi in grado di supportare i rumors che arrivavano della comunità dei conoscitori - ha spiegato Luca Bortolotti, responsabile del dipartimento di arte antica della casa d'aste romana -. La scoperta di una corposa trama di relazioni tra il nostro Fanciullo dormiente e un piccolo rame autografo di Artemisia di recente acquistato dal Museum of Fine Arts di Boston ci induce ora a riproporre l'opera in vendita con una attribuzione alla pittrice caravaggesca".

Il dipinto di Boston differisce da quello posto all'incanto da Bertolami solo per due elementi: il colore del cuscino su cui il fanciullo poggia la testa - verde quello di Boston, rosso quello Bertolami - e la presenza della firma 'Arte. Gentilesca / fecit Napo', laddove il rame in asta non reca iscrizioni di sorta. Nel corso degli studi che hanno scandagliato il dipinto di Boston è emersa la notizia della descrizione di un dipinto raffigurante un putto che dorme sia nell'inventario post mortem del principe Flavio Orsini, stilato nel 1698, sia nell'inventario, redatto nel 1723, dei beni lasciati da sua moglie Anne-Marie de La Trémoille. Il dipinto inventariato, indicato come opera di Artemisia Gentileschi, appare del tutto simile sia a quello di Boston che a quello Bertolami, ma il soggetto è illustrato come un fanciullo addormentato su un cuscino rosso: proprio come quello che sarà messo all'asta con una stima portata a 12.000/25.000 euro. (ANSA).