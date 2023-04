Dieci dipinti del Rinascimento italiano all'asta a Bogotà

(ANSA) - SAN PAOLO, 25 APR - Dieci dipinti ad olio attribuiti ad artisti italiani del Rinascimento, tra questi Tiziano e Andrea Solari, appartenuti al diplomatico colombiano Joaquín Pineres, saranno battuti all'asta il 27 aprile a Bogotà. "Un evento assolutamente inedito", spiega all'ANSA Charlotte Pieri, direttore generale di Bogotà Auctions, la prima casa d'aste del Paese.

Le dieci opere furono acquisite da Joaquín Pineres durante il suo soggiorno a Roma come ambasciatore presso la Santa sede tra il 1948 e il 1952, e dopo la sua morte, nel 1982 rimasero alla famiglia .

I pezzi non sono firmati, ma hanno lettere di attribuzione di storici e critici d'arte italiani dell'epoca come Amadore Porcella e Pietro Toesca, secondo Alessandro Armato, direttore del dipartimento artistico della casa d'aste Bogotá Auctions.

Armato precisa che le opere furono acquistate da Pineres nel dopoguerra e in un momento in cui Roma attraversava una grave depressione economica, periodo in cui collezionisti privati ;;e musei degli Stati Uniti e persino del Brasile acquistavano pezzi privati ;;da famiglie italiane in crisi.

I quadri che saranno in vendita, sia di persona che attraverso una piattaforma virtuale, Armato ha spiegato che "rispondono a temi che venivano trattati nella pittura rinascimentale, argomenti religiosi e mitologici".

Tra i pezzi spicca la "Madonna con il Bambino e la pera", dipinto ad olio del XVI secolo inserito in una pala d'altare lignea dorata, anch'essa dell'epoca, e attribuita dal Porcella all'artista Andrea Solari, uno dei principali discepoli di Leonardo da Vinci, oltre all'olio intitolato "San Gerolamo nel deserto", attribuito a Tiziano Vecellio dal professor Carlo Grimaldi. (ANSA).