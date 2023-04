Copernico in mostra al Castello reale di Varsavia

(ANSA) - VARSAVIA, 25 APR - Una rara mostra che ricorda la rivoluzione di Niccolo' Copernico (1473 - 1543), organizzata in concomittanza con il 550/mo anniversario della nascita del famoso astronomo , l'autore della teoria eliocentrica del sistema solare, e' stata aperta ieri al Castello reale di Varsavia. "Copernico ha fatto cosa audace, ha sfidato il potere civile e religioso rovinando il concetto del mondo sostenuto da tutte le autorita'; per fare cio' erano necessarie il talento, la scienza e competenza ma sopra tutto il coraggio civile" ha detto prof. Wojciech Falkowski il direttore del Castello, aprendo la mostra realizzata insieme con il Museo dell'Universita' Jagellonica di Cracovia. L'esposizione ricorda le varie citta' italiane come Bologna, dove Copernico ha studiato passando poi a Padova e Ferrara dove si e' laureato in diritto canonico, prima di diventare il canonico presso la cattedrale di Frombork, localita' nella regione Varmia, in nord di Polonia, ladove alcuni anni fa sono state anche trovate le sue spoglie (autenticate grazie a alcuni capelli trovati fra le carte di suoi libri). Oltre i libri e vari strumenti e oggetti che appartenevano alla sua epoca oppure che lui ha usato da astronomo, medico, economista, l'uomo del rinascimento insomma, in esposizione al Castello vi e' il famoso quadro dipinto nel 1872 da polacco Jan Matejko , intitolato "Copernico conversa con Dio", che lo dimostra sulla terazza nel momento delle osservazioni astronomiche. Non manca in mostra l'opera principale del canonico: il libro "De revolutionibus orbium coelestium (Sulle rivoluzioni delle sfere celesti) uscito in prima edizione nel 1543, poco prima della sua morte. LA cerimonia di ieri si è conclusa con il concerto della musica rinascimentale suonata dal gruppo Sabionetta" di Varsavia. La mostra sara' aperta fino alla fine di luglio prossimo. (ANSA).