Studio, un autoritratto di Michelangelo alla Sistina

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - Uno storico dell'arte italiano che lavora in un museo della Virginia sostiene che Michelangelo si ritrasse segretamente come Dio nell'affresco sul soffitto della Cappella Sistina che raffigura la creazione di Abramo.

La teoria di Adriano Marinazzo, pubblicata nel 2022 sul giornale Critica d'Arte e' stata rilanciata nei giorni scorsi dal Wall Street Journal. Curatore al Muscarelle Museum of Art del College of William and Mary, Marinazzo parte da una lettera che il Buonarroti scrisse all'amico Giovanni da Pistoia mentre lavorava alla volta della Sistina. Ai margini della lettera c'e' lo schizzo di un uomo in piedi con la gamba sinistra appoggiata sulla destra che sembra dipingere una faccia in alto.

Molti studiosi sostengono che il disegno, conservato all'Archivio Buonarroti a Firenze, sia un autoritratto dell'artista. Marinazzo lo ha confrontato sul computer all'immagine di Dio e "a quel punto e' comparsa la magia", ha detto al Wall Street Journal.

La teoria non e' la sola che ha messo Marinazzo in luce tra gli studiosi di Michelangelo: nel 2013, sempre studiando i disegni di Casa Buonarroti, aveva proposto sulla rivista Commentari d'Arte di aver trovato il primo schizzo architettonico della volta della Sistina. (ANSA).