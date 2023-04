Sironi 'disegnatore furioso', a Torino mostra antologica

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Torino ospita una mostra antologica dedicata a Mario Sironi, figura centrale del Novecento italiano, attraverso una suggestiva panoramica di disegni a matita, china, tempere, grafiche. Nel nuovo hub torinese Flashback Habitat sono esposte 200 opere, che coprono l'intero arco temporale della sua prolifica produzione. La mostra - intitolata 'Sironi disegnatore furioso. Opere e cenacoli 1901-1961' - nasce dalla collaborazione con la galleria Aleandri Arte Moderna e con l'Archivio Mario Sironi, diretto dalla nipote dell'artista Romana Sironi.

"Questa mostra è particolare perché ha al centro un aspetto non tanto visitato di Sironi, nonostante sia una delle attività che lo ha coinvolto fin dai primi tempi. Gino Severini raccontava che alla Scuola Libera del Nudo dell'Accademia delle Belle Arti di Roma Sironi arrivava a copiare fino a trenta teste greche o disegnava fregi gotici, romanici. Era veramente un disegnatore furioso" spiega Romana Sironi che oggi è l'erede dell'opera dell'artista.. "C'è sempre un'aura legata al fascismo che lo circonda, ma l'artista è un artista al di fuori delle querelle politiche. Vorrei un aiuto dallo Stato perché sia riconosciuta la sua importanza per l'Italia e si possa fare un vero e proprio museo dove collocare tutte le opere d'archivio che io conservo e non voglio vendere. Mi piacerebbe che le sue opere trovassero una giusta collocazione degna di questo artista, a prescindere dal governo del momento".

La mostra si potrà visitare fino al 28 maggio dal venerdì alla domenica dalle ore 11 alle 19 al piano primo del Padiglione B di Flashback Habitat e su appuntamento dal martedì al giovedì scrivendo a info@flashback.to.it. (ANSA).