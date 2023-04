La Frick tornera' 'a casa' alla fine del 2024

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - Dopo oltre due anni di lavori finalmente c'e' una data: alla fine del 2024 la Frick Collection riaprira' i battenti nella villa sulla 70esima strada davanti a Central Park. Sara' a quel punto concluso l'ambizioso progetto di ampliamento che prevede tra l'altro l'accesso del pubblico ai saloni del piano nobile.

Il museo fondato dal magnate dell'acciaio Henry Clay Frick restera' fino ad allora temporaneamente ospitato nell'edificio brutalista disegnato da Marcel Breuer su Madison Avenue. Tre installazioni accompagneranno questa istituzione culturale newyorchese nell'ultimo anno in trasferta. Si comincera' in estate con un murale creato per l'occasione dall'artista svizzero Nicholas Party in dialogo con un pastello di Rosalba Carrera - Ritratto di Uomo con Costume da Pellegrino - recentemente lasciato in eredita' dal fondatore di Vendome Press, Alexis Gregory, per passare poi a settembre a una rassegna di ritratti del pittore afro-americano Barkley Hendricks ispirati ai grandi maestri dell'arte rinascimentale e barocca. Concludera' il programma in novembre una speciale presentazione dell'iconico San Francesco nel Deserto di Giovanni Bellini in dialogo con i Tre Filosofi di Giorgione prestato dal Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Poi, il 3 marzo 2024, la Frick Madison chiudera' i battenti e comincera' il trasloco. "Il periodo passato su Madison Avenue e' stato gratificante e' produttivo", ha commentato il Direttore del museo Ian Wardropper, mentre il suo vice, Xavier Solomon, ha osservato che, dopo le due installazioni contemporanee, il progetto Bellini-Giorgione, in in uno spazio pensato come una cappella, "sara' la degna conclusione di quella che e' stata per noi una casa temporanea durante il rinnovo degli edifici".

Una volta completato, il progetto di Selldorf Architects con lo studio di conservazione Beyer Blinder Belle, consentirà un accesso senza precedenti alla casa originale di Frick, risalente al 1914. Verranno inaugurate nuove gallerie al primo piano della villa, create risorse per la collezione permanente e per le mostre, un centro per le scuole e piu' in generale sara' consentita una migliore accessibilita' nell'intero museo.

