File fuori dal palazzo per la mostra sul Perugino a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Ci aspettavamo un buon risultato dalla mostra dedicata a Perugino, tuttavia questi sono numeri che non osavamo sperare e vedere la fila allungarsi su corso Vannucci, come avviene ogni fine settimana, è davvero un'emozione": lo afferma all'ANSA Marco Pierini, direttore della Galleria nazionale dell'Umbria e curatore, insieme a Veruska Picchiarelli, della mostra "Il meglio maestro d'Italia. Perugino nel suo tempo" per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte del "Divin Pittore" Pietro Vannucci.

Pierini ricorda infatti che nel mese di aprile la media giornaliera di ingressi in Galleria risulta superiore a mille al giorno. "A questo dato - prosegue - dobbiamo aggiungere la sensazione, confermata da numerose attestazioni pubbliche e private, oltre che dai riscontri sui media, di un gradimento molto diffuso della mostra, per come è stata concepita, allestita, presentata. E se consideriamo infine il successo nelle sale del film 'Perugino. Rinascimento immortale' e gli ascolti del podcast realizzato da Chora Media possiamo davvero affermare che la straordinaria squadra della Galleria nazionale dell'Umbria ha fatto centro anche stavolta". (ANSA).