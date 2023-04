Residenze reali, a Miramare i direttori di Versailles e Gödöll&#

(ANSA) - TRIESTE, 23 APR - Nell'ambito dell'attività della rete Residenze Reali Europee (ARRE) che raggruppa siti europei ricchi di notevole fascino storico, sono stati in visita al Castello e al Parco di Miramare Laurent Salomé, direttore del Museo nazionale della Reggia di Versailles e Trianon e Ujváry Tamás, direttore del palazzo reale di Gödöllő in Ungheria, la dimora più amata dalla principessa Sissi.

Entrambi sono stati accompagnati dal direttore di Miramare Andreina Contessa tra le Sale del Castello e tra i sentieri del Parco storico. "Ho constatato somiglianze tra Miramare e Versailles - ha rilevato Laurent Salomè - Ad esempio la ricerca, per i nobili, di un posto che fosse più intimo rispetto a un palazzo reale e che garantisse un maggiore contatto con la natura. Miramare è interessante per questo, perché anche chi non ne conosce la storia, sente che è un luogo dove gli oggetti e gli spazi parlano di sentimenti e d'amore".

Anche Miramare e Gödöllő hanno punti in comune, ha sottolineato Tamás: il periodo storico in cui sono stati costruiti, la seconda metà dell'Ottocento e la famiglia Asburgo". Tamas ha parlato dei "grandi cambiamenti" fatti, ad esempio nella zona del parterre, "diventata un vero giardino all'italiana".

"Miramare - ha spiegato Andreina Contessa -aderisce al network delle Residenze reali che testimoniano la storia delle corti dinastiche che, in diverse epoche, gareggiavano tra loro in fasto e magnificenza".

A proposito del network delle Residenze reali, in giugno in Olanda al Paleis Het Loo ad Apeldoorn si terrà l'Assemblea Generale che riunisce ogni anno i membri della Rete. (ANSA).