Il ponte del 25 aprile inizia con successo per i musei

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Il ponte del 25 aprile inizia con i migliori auspici per i musei italiani. C'è un forte ritorno di interesse verso gallerie, pinacoteche, parchi archeologici e in generale tutti i siti della cultura italiana. Riscontriamo una nuova consapevolezza civile dell'importanza di visitare una mostra o un museo, momento di arricchimento spirituale, esperienza necessaria. I musei sono la geografia della Nazione dove ritrovare la storia e l'idem sentire collettivo. La cultura si sta dimostrando uno straordinario fattore socioeconomico oltre che un grande valore".

Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che così commenta i primi dati disponibili relativi all'affluenza, a pagamento, in questa prima giornata del ponte della Liberazione, che si concluderà con l'ingresso gratuito il 25 aprile.

Di seguito i primi dati (provvisori) disponibili.

Parco archeologico del Colosseo - Anfiteatro Flavio 27.527; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 21.004; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 16.971; Reggia di Caserta 11.346; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 11.052; Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli, 7.974; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.297; Musei Reali di Torino 6.082; Museo e Real Bosco di Capodimonte 5.276; Parco archeologico di Ercolano 3.688; Museo Archeologico Nazionale di Napoli 2.600; Palazzo Reale di Napoli 2.461 ; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 2.029; Galleria Nazionale delle Marche 1.807; Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia 1.648; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 1.465; MuNDA - Museo nazionale d'Abruzzo 1.105; Certosa e Museo di San Martino 1.031. (ANSA).