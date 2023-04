Al FuoriSalone debutta la Milano Design Freek

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Al FuoriSalone debutta oggi la Milano Design Freek, una giornata di incontro dedicata ad artisti e designer dal tono ironico, tra esposizioni e live painting, con party e dj-set finale. Protagonisti gli illustratori più anticonformisti noti sulle piattaforme social come Momusso, Innioranza, Timidessen, BoloPaper, Insulti Luminosi e altri.

Il tutto nel Salone14, il nuovo spazio YellowSquare, l'ostello in Porta Romana a Milano. Dai capi di abbigliamento alle installazioni artistiche, grafiche pop fino alle performance, Design Freek si pone come momento di incontro tra creatività diverse, che convergono tutte verso un uso intelligente dell'ironia e il design non convenzionale. (ANSA).