Performance alla Domus Aurea con le Muse contemporanee

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Ritorna, dal prossimo 5 maggio, Moisai 2023. Voci contemporanee in Domus Aurea, manifestazione promossa dal Parco archeologico del Colosseo che consente di immergersi nei luoghi della residenza imperiale attraverso una visita guidata che culmina nell'esperienza dell'arte performativa, coniugata in tutte le sue diverse sfumature, nel segno del contemporaneo.

L'iniziativa si articola in nove incontri - dal 5 al 21 maggio 2023 - ognuno dedicato a una delle nove Muse del mito. In ciascuna serata, un nuovo artista libererà il canto di una Musa diversa, facendosi suo portavoce contemporaneo negli ambienti della Sala Ottagona: gli interpreti saranno Daniele Ninarello, Mimmo Cuticchio, Tullio Solenghi e Pino Quartullo, Cristina Kristal Rizzo e Megumi Eda, Chiara Frigo e Marigia Maggipinto, Isabella Ferrari, Elena Bucci e Luigi Ceccarelli, Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro. (ANSA).