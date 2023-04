Nuove risorse per gli scavi archeologici a Fano

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il Ministero della cultura comunica che la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha stanziato la somma di 45.000 euro per l'ampliamento degli scavi archeologici in corso a Fano, in via Vitruvio.

Le nuove indagini consentiranno di approfondire la natura degli ultimi reperti, emersi durante recenti lavori di edilizia privata, e fondare su basi scientifiche le diverse ipotesi, anche molto suggestive, relative alla destinazione d'uso del sito.

Le attività sono coordinate dalla Soprintendenza per le province di Ancona e Pesaro e Urbino.

Nell'ottica della collaborazione tra Soprintendenza e Comune, e grazie al coinvolgimento dei cittadini, è prevista una condivisa strategia di comunicazione finalizzata ad aggiornare la comunità sullo stato di avanzamento dei lavori. (ANSA).