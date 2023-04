L'esecuzione dei gerarchi fascisti a Dongo in un film amatoriale

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - L'esecuzione dei gerarchi fascisti a Dongo, sul Lago di Como, del 28 aprile 1945, è nota agli studiosi della Resistenza e del Novecento. Molto meno noto è che esiste una documentazione filmica del momento in cui Alessandro Pavolini, Francesco Maria Barracu, Nicola Bombacci e altri vengono condotti sul luogo della fucilazione. Un film in 9,5 millimetri, di cui esiste solo una copia in 16 millimetri conservata dall'Aamod-Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che ora viene mostrata grazie alla collaborazione con la Fondazione Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna.

Il breve filmato, con accompagnamento musicale dal vivo di Guglielmo Pagnozzi, sarà pubblicato venerdì 28 aprile sulla piattaforma homemovies100.it, nell'ambito del progetto Almanacco di HomeMovies100, che dall'1 gennaio propone sul sito una pellicola al giorno, girata nel corso del Novecento nella medesima data, per raccontare la storia del secolo breve attraverso le immagini amatoriali.

Il film fu girato da Luca Schenini, un commerciante di legnami appassionato di fotografia e cineamatore: mentre altri scattano fotografie, con la sua cinepresa compatta 9,5 millimetri va a riprendere l'uscita dei gerarchi dal municipio.

Le vicende di quella pellicola sono poi misteriose: si dice sia stata tolta dalla macchina da uno dei partigiani, abbia preso in parte luce e si sia danneggiata, ma poi sia stata comunque sviluppata e tenuta nascosta per molti anni, arrivando fino ai giorni nostri nella copia in 16 millimetri oggi riportata alla luce. L'Almanacco celebra in questi giorni anche la Liberazione: il 24 e il 25 aprile, sempre su homemovies100.it, verranno mostrati filmati da diversi scenari della Liberazione, come l'arrivo dei partigiani accolti dalla gente nei dintorni di Parma, l'entrata in città degli americani in Liguria, a Rapallo, e i festeggiamenti collettivi tra balli, danze e sorrisi alla cinepresa.

Da vent'anni Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia raccoglie e salva dall'oblio e dalla distruzione pellicole amatoriali provenienti da tutto il Paese, un patrimonio di alto valore storico, sociale e culturale altrimenti a rischio. (ANSA).