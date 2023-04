World Press Photos 2023, l'ucraino Maloletka vincitore assoluto

(ANSA) - ROMA, 20 APR - È Evgeniy Maloletka il vincitore assoluto del World Press Photo 2023. Il fotografo ucraino dell'Associated Press ha ricevuto il premio dell'anno per la straziante fotografia di una donna incinta su una barella, con le mani sul ventre insanguinato, trasportata dai soccorritori tra le macerie di un ospedale di Mariupol, dopo un attacco russo. "Questa storia rimarrà sempre con me" ha detto Maloletka. Lo scatto, Mariupol Maternity Hospital Airstrike, del 9 marzo 2022 mostra l'orrore della guerra in Ucraina. La donna, Iryna Kalinina, 32 anni, è morta mezz'ora dopo aver partorito il corpo senza vita del suo bambino, Miron. Evgeniy Maloletka era uno dei pochissimi fotografi che documentavano gli eventi a Mariupol in quel momento. Ha detto: "Siamo arrivati ;;a Mariupol solo un'ora prima dell'invasione.

Per 20 giorni abbiamo vissuto con i paramedici nel seminterrato dell'ospedale e in rifugi con cittadini comuni, cercando di mostrare la paura con cui convivevano gli ucraini". La giuria ha valutato che questa immagine "cattura l'assurdità e l'orrore della guerra. È un'accurata rappresentazione degli eventi dell'anno e la prova dei crimini di guerra commessi contro i civili ucraini dalle forze russe" e si augura che "il mondo si fermi e riconosca le realtà intollerabili di questa guerra e consideri il futuro dell'Ucraina". (ANSA).