The Phair, torna la fiera di fotografia dal 5 al 7 maggio

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Torna con la quarta edizione The Phair Photo Art Fair, l'appuntamento annuale dedicato alla fotografia, da venerdì 5 a domenica 7 maggio al Padiglione 3 di Torino Esposizioni. Gallerie italiane e internazionali, di cui già confermati espositori da Francia, Germania, Svizzera e Slovacchia, presenteranno opere di artisti di rilievo nel panorama contemporaneo. Il cuore di ogni progetto ruoterà attorno all'idea di immagine, per rendere Torino un polo di riferimento sul tema. Saranno 35 gli espositori.

Fra i progetti inediti che verranno presentati ci sarà la mostra Mario Giacomelli. Forma e Poesia, dedicata a Mario Giacomelli, uno tra i più grandi maestri della fotografia del nostro Paese, a cura di Chiara Massimello. Settanta fotografie dell'artista marchigiano saranno per la prima volta rese visibili al pubblico.

Saranno molte le gallerie, italiane e straniere, che porteranno alla fiera i lavori di artisti affermati ed emergenti. I temi toccati andranno dallo sguardo sugli oggetti, ai paesaggi e ai corpi, alla rielaborazione metafisica e astratta della realtà, dall'attenzione alle tecniche più innovative della fotografia alla riscoperta dei metodi tradizionali. (ANSA).