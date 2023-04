Flashback Habitat riapre con mostre, talk e installazioni

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Due mostre dove s'intrecciano arte e vita, ma anche talk, laboratori e installazioni. Così riapre il 21 aprile Flashback Habitat. Ecosistema per le Culture Contemporanee nella sua sede in corso Lanza 75 a Torino, complesso di 20.000 metri quadri rinato dopo anni in disuso.

Le mostre partono lo stesso giorno: Una vita migliore.

Frammenti di storie dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia della provincia di Torino (21 aprile - 23 luglio) e Sironi disegnatore furioso. Opere e cenacoli 1901-1961 (21 aprile - 28 maggio). "Obiettivo delle mostre è creare un legame con il quotidiano. La programmazione avrà questa caratteristica: affiancare a grandi esposizioni di autori storicizzati mostre dedicate alle persone e alle loro vite" spiegano il direttore artistico Alessandro Bulgini e le direttrici di Flashback Art Fair, Ginevra Pucci e Stefania Poddighe.

La mostra sull'Istituto Provinciale per l'Infanzia vuole ridare voce ai mondi che si sono intrecciati nell'ex brefotrofio, attraverso le storie di alcuni dei protagonisti che ci hanno vissuto come i bambini, ora adulti, le tate, i dipendenti. La mostra, curata da Bulgini, vuole essere un'opera collettiva, ricostruita attraverso documenti recuperati negli archivi e testimonianze dirette. Con la mostra su Mario Sironi Flashback, in collaborazione con l'Archivio Sironi, dà il via al progetto Soloshowgallery, format che dà la possibilità a una galleria d'arte di realizzare una mostra a Flashback Habitat. Un programma che durerà tutto l'anno e coinvolgerà molte gallerie. La prima, dedicata a Sironi, ripercorre la vita artistica di una figura centrale del Novecento, attraverso oltre 200 opere.

Per la prima volta Torino ospita una mostra antologica dell'artista che ebbe con la città importanti punti di contatto e collaborò con la Fiat per la quale realizzò illustrazioni e locandine. (ANSA).