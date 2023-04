Artissima Ogr Award, Rebeca Romero è l'artista vincitrice

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Rebeca Romero, della galleria Copperfield di Londra, con il progetto Semilla Sagrada, è la vincitrice della quinta edizione dell'Ogr Award promosso da Artissima e dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt con Ogr Torino. L'Ogr Award nasce come riconoscimento all'artista che meglio restituisce il complesso e sofisticato rapporto tra arte, tecnologia e innovazione, con particolare rilievo agli sviluppi digitali.

Il premio è stato conferito da una giuria internazionale composta da Amira Gad, curatrice e scrittrice, Rotterdam, Lars Henrik Gass, direttore del Festival Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Samuele Piazza, senior curator OGR Torino, e Domenico Quaranta, critico d'arte, curatore e docente specializzato in media art, Milano. (ANSA).