Sinfonie d'arte, capolavori in dialogo tra Modena e Genova

Capolavori in dialogo tra Modena e Genova", a Palazzo Doria Carcassi. Realizzata insieme alla Fondazione Carige, l'esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 21 aprile al 23 luglio. Un percorso espositivo di oltre trenta opere dei massimi capolavori dal Cinquecento al Settecento della Collezione Bper Banca appartenenti al nucleo genovese e al nucleo modenese: tra gli altri, Gioacchino Assereto, Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, Guido Reni, Alessandro Tiarini e Antonio Maria Vassallo. Bper Banca porta anche a Genova il proprio impegno solidale: come per altre esposizioni, il catalogo della mostra sarà disponibile a fronte di un'offerta libera in favore dell'Associazione Gaslini Onlus, per raccogliere fondi a supporto delle attività realizzate dall'Istituto.

Il percorso espositivo, a cura di Anna Orlando e Lucia Peruzzi, si sviluppa nelle sei sale del piano nobile di Palazzo Doria Carcassi, oggi sede della Fondazione Carige, un elegante edificio di origine cinquecentesca, ampliato e rinnovato nel Seicento e nel Settecento.

La mostra, dopo la prima sala dedicata ai capolavori emiliani di collezione genovese, invita il pubblico ad approfondire alcune tematiche che si snodano in cinque sezioni, all'interno delle quali le opere vengono legate tra loro da un fil rouge iconografico e analizzate da un punto di vista critico: "Magie di luce", "I colori della musica", "Vergini ed eroine", "Il fascino del quotidiano", "Gesti di seduzione". Tra gli artisti emiliani più celebri Ludovico Carracci, Guido Reni, Giuseppe Maria Crespi, Bartolomeo Passerotti, Lucio Massari, Alessandro Tiarini, Michele Desubleo, Paolo Emilio Besenzi, Lorenzo Pasinelli e Cristoforo Munari. Le loro opere verranno messe a confronto con dipinti genovesi di Giovanni Battista Paggi, Gioacchino Assereto, Luca Cambiaso e Giovanni Maria Bottalla.

