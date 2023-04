Scoperta una vasta necropoli gallo-romana nel cuore di Parigi

E' stata scoperta nel cuore di Parigi una vasta necropoli di epoca gallo-romana, come ulteriore conferma dei profondi legami che legano Francia e Italia. Il sito affidato agli archeologhi dell'Institut National de Recherches archéologiques préventives (INrap) si trova all'incrocio tra l'avenue de l'Observatoire e Denfert-Rochereau, nel quattordicesinmo arrondissement di Parigi, ed è venuto alla luce durante lavori di ammodernamento nei pressi della stazione RER (Réseau Express rapide) di Port-Royal.

"Una cinquantina di tombe antiche - scrive il quotidiano Le Figaro - sono state ritrovate durante i lavori di ampliamento della stazione". "Eravamo quasi certi di trovare qualcosa"; dice Camille Colonna, responsabile per le Ricerche archeologiche del cantiere, intervistata da Le Figaro. L'esperta precisa che la zona della scoperta si trova "al confine della necropoli sud di Lutezia" e che i ritrovamenti, tra cui uno scheletro con una moneta in bocca del 125, sono oggetto di accurate analisi. Costruita sull'Ile-de-la-Cité, lungo la Senna e su parte della rive gauche, Lutezia (in latino: Lutetia Parisiorum) è stata una città della Gallia romana e preromana. La città fu rifondata dai Merovingi ed è l'antenata dell'attuale Parigi. Ancora oggi, Parigi e Roma sono legate da un gemellaggio esclusivo sancito nel 1956 con il motto: 'Solo Parigi è degna di Roma. Solo Roma è degna di Parigi'.