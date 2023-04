Le mostre del weekend da Leandro Erlich a Giulio Paolini

(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 19 APR - Dalla prima mostra in Europa dell'argentino Erlich al progetto polisemantico di Vezzoli e Verger fino al focus su Giulio Paolini e alla collettiva fotografica dedicata a Palermo: sono alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

ROMA - "Vita dulcis. Paura e desiderio nell'Impero Romano", a cura di Francesco Vezzoli e Stéphane Verger, è un progetto espositivo "a più livelli semantici" allestito a Palazzo delle Esposizioni dal 22 aprile al 27 agosto. Nella mostra si intersecano l'arte contemporanea, la storia romana attraverso le opere provenienti dalle sedi del Museo Nazionale Romano e la rappresentazione che della storia romana è stata fornita attraverso il cinema nel corso del Novecento. Il risultato è un intenso mosaico di opere classiche iconiche, sorprendenti reperti inediti, capolavori del cinema mondiale e un tocco di contemporaneità. All'Accademia Nazionale di San Luca dal 19 aprile al 15 luglio la mostra "Giulio Paolini. A come Accademia", ideata da Marco Tirelli e Antonella Soldaini e da lei curata. Indagando l'arte nelle sue componenti essenziali - l'artista, l'opera, l'istituzione, il pubblico e il rapporto con la storia - la mostra riunisce sei opere inedite appositamente realizzate per Palazzo Carpegna, dove il pubblico viene guidato attraverso un itinerario concettuale composto da diversi media - pittura, fotografia e scultura - che creano uno spazio analitico e poetico. Credenze, religioni, miti e icone del consumo, tra gang, tatuaggi, Ganesh e Jimi Hendrix: Maurizio Cannavacciuolo a Visionarea Art Space - Auditorium Conciliazione con la personale " Don't Worry Don't Worry Don't Worry Be Happy Be Happy Be Happy", dal 18 aprile al 18 maggio. A cura di Marco Tonelli, la mostra presenta un ciclo di 11 dipinti rigorosamente in bianco e nero, realizzati tra 2021 e 2022, sui temi eclettici, esotici, polisegnici, ricchi di riferimenti a culture e popoli della storia contemporanea e antica, orientali e occidentali, a lingue e iconografie sacre e profane allo stesso tempo.

TORINO - La collettiva "Palermo Mon Amour", alla Fondazione Merz dal 11 aprile al 24 settembre, restituisce in un racconto per immagini la storia di Palermo dagli anni '50 al 1992. A cura di Valentina Greco, il percorso documenta gli sguardi, le ricerche e le intuizioni di 5 fotografi, Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Franco Zecchin, Fabio Sgroi, Lia Pasqualino, che hanno raccontato nelle loro opere una Palermo immaginifica.

PALERMO - "Anthurium - Parla mio fiore" è l'antologica di Tiziana Cera Rosco, a cura di Maria Chiara Di Trapani, allestita dal 18 aprile al 21 maggio all'Orto Botanico e alla chiesa SS.

Euno e Giuliano. Nel percorso (la mostra è frutto di una residenza artistica all'Orto Botanico) oltre 80 opere: sculture, fotografie di atti performativi, diari e quaderni d'artista, video e installazioni su supporti materici come carta, garze e lenzuola, per ripensare l'idea stessa dell'abitare. MILANO - A Palazzo Reale è protagonista Leandro Erlich con la monografica "Oltre la soglia", la prima dell'artista argentino organizzata in Europa. Allestita dal 22 aprile al 4 ottobre, con la curatela di Francesco Stocchi, la mostra offre l'opportunità di vedere in un'unica sede i lavori più iconici di Erlich, grandi installazioni dove tutto è diverso da ciò che sembra e con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l'opera d'arte.

VENEZIA - Dal 22 aprile al 17 settembre Ca' Pesaro- Galleria Internazionale d'Arte Moderna mette in mostra l'intera donazione di Gemma De Angelis Testa: una straordinaria collezione di 105 opere, che completano e integrano le collezioni di Ca' Pesaro per l'arte dopo il 1950, in cui si abbracciano tecniche, culture e geografie diverse, tutte centrali nella contemporaneità. Tra gli autori esposti anche Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic, Vanessa Beecroft, Gino De Dominicis, Mario Schifano, Armando Testa.

CHIOGGIA - Resterà aperta fino al 30 luglio "Il fantasma della forma: la scultura contemporanea", a cura di Matteo Vanzan, allestita presso il Museo Civico della Laguna Sud. In un viaggio nella scultura dal Novecento e fino ai giorni nostri, indagando ricerche stilistiche e tecniche e contaminazioni dei linguaggi, la mostra presenta maestri storici, come Piero Gilardi, Mario Ceroli, Aldo Mondino e Mario Schifano, e artisti contemporanei.

