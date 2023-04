Il Museo Bagatti Valsecchi diventa un Palazzo delle Meraviglie

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il Museo Bagatti Valsecchi si è trasformato in un 'Palazzo della meraviglie' grazie alla collettiva dedicata al design allestita per il FuoriSalone.

Nelle sale di via Gesù, Katrin Herden ha costruito con il partner di Studio Mhz Alessandro Zarinelli, un percorso completo dedicato all'innovazione nel design e nei tessuti per l'arredo.

"Palazzo delle Meraviglie anche quest'anno sorprenderà i suoi visitatori - afferma Katrin Herden -A partire dal lancio internazionale del nuovo progetto firmato da Zaha Hadid Design per l'azienda giapponese Karimoku Furniture, il principale produttore giapponese di mobili in legno, sino ad arrivare ai luminosi tessuti firmati da LcD Textile Edition, i sorprendenti cuscini dell'atelier Sohil, passando tra la ricerca sul primitivo di Delvis Unlimited, alla metafisica applicata al design di Hommés Studio e alle suggestioni oniriche di Phillips Jeffries." Tra le suggestioni del palazzo, la collaborazione tra Karimoku Furniture e Zaha Hadid Design, che hanno sviluppato Seyun, una collezione di mobili composta da una sedia, una poltrona e un tavolo di diverse dimensioni, fondendo le tecniche tradizionali giapponesi di lavorazione del legno con il design contemporaneo. (ANSA).