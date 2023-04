La ricerca culturale per tutti, un video dell'Ateneo di Padova

(ANSA) - PADOVA, 18 APR - Con una nuova iniziativa multimediale, l'Università di Padova, mette a disposizione del pubblico un video-documentario finalizzato a far conoscere le ricerche svolte dal Dipartimento dei Beni Culturali, a partire dal territorio cittadino. L'"Esaedro della ricerca", questo il titolo, sarà visibile in Sala della Gran Guardia, nel cuore del centro storico, dove sono stati allestiti 6 monitor che permetteranno l'ascolto simultaneo delle sei sezioni del video: archeologia, studi sul modo greco, storia dell'arte, del cinema e della fotografia, della musica e, infine, le scienze applicate ai beni culturali. Pensato con voce narrante, brevi interviste e didascalie, racconta sinteticamente, ma con profondità introspettiva e senso di grande bellezza, cosa significhi "fare ricerca", fino a giungere alla "scoperta" come atto fondamentale Si tratta di un progetto realizzati dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova in partenariato con il Comune. Dopo il debutto avvenuto sabato scorso al centro culturale San Gaetano; le proiezioni saranno fruibili da oggi, martedì 18 aprile, a venerdì 12 maggio, in concomitanza con 28 incontri dedicati (uno al mattino, l'altro al pomeriggio).

L'obiettivo è spiegare al pubblico come si articola l'ambito della ricerca soprattutto nel campo culturale, evidenziandone l'importanza per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. (ANSA).