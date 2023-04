Arriva il Mittelfest con 'Inevitabile', 29 i progetti artistici

(ANSA) - UDINE, 18 APR - Ventinove progetti artistici intorno al tema "Inevitabile", provenienti da 12 Paesi, tra cui 14 prime assolute o nazionali e 7 produzioni/coproduzioni, in una mescolanza di linguaggi ed epoche, per dare spunti originali a un futuro ancora tutto da scrivere. E' la proposta della 32/a edizione del Mittelfest, il festival che dal 21 al 30 luglio metterà in scena a Cividale del Friuli (Udine) la prosa, la danza, la musica e il circo della Mitteleuropa. Il programma è stato presentato oggi a Udine. "Il tema Inevitabile diventa visivamente il gioco del domino, una perfetta metafora del rapporto con il destino e di quella linea che sembra non si possa arrestare - ha detto il direttore artistico Giacomo Pedini - ma che invece può subire brusche interruzioni: proveremo a raccontarlo con il festival dal vivo con 4 discipline".

Anche nella prossima edizione del Mittelfest stili e generi diversi si incontreranno, con un'attenzione particolare a famiglie, circo, dialogo con la città e i suoi spazi. Teatro e poesia si intrecceranno negli omaggi di Erri De Luca a Izet Sarajlić e di Enrico Malatesta a Danilo Kiš e accanto alle "re-invenzioni" vivaldiane di Nicola Piovani ci sarà un ritratto di Marlene Dietrich, "che si oppose al destino inevitabile di farsi icona del Terzo Reich", nella visione di Haris Pašović e con il volto di Mirjana Karanović. Ci sarà un omaggio a Italo Calvino, nel centenario della nascita, per la voce di Vinicio Marchioni, mentre prosegue la collaborazione con Alexander Gadjiev, che unisce il suo pianoforte all'interpretazione di Federica Fracassi in una resa musicale e letteraria di immagini.

Il romanzo "Le gratitudini" di Delphine de Vigan andrà in scena per la regia di Paolo Triestino, anche interprete con Lucia Vasini e Lorenzo Lavia. In programma ancora i "kaffee" con i protagonisti, la rassegna Mittelimmagine, il premio Adelaide Ristori e Mittelland (1 aprile-31 dicembre), con attività diffuse nell'arco dell'anno "per una manifestazione radicata nel territorio e connessa al mondo", ha spiegato il presidente Roberto Corciulo. (ANSA).