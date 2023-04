Venezia prepara celebrazioni 700 anni da morte di Marco Polo

Venezia si prepara a celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo. La Giunta comunale ha infatti approvato gli indirizzi per le celebrazioni del settimo centenario dalla morte dell'esploratore, avvenuta l'8 gennaio 1324.

"Oggi abbiamo ufficializzato in Giunta - commenta il sindaco, Luigi Brugnaro - l'avvio dell'iter di costituzione di un Comitato di Indirizzo che, come già accaduto per i 1600 anni di Venezia, avrà il compito di celebrare Marco Polo in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte. Il fulcro delle iniziative verterà attorno a una grande mostra organizzata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, che abbiamo già deliberato e che avrà luogo a Palazzo Ducale. Un evento che inizierà nella primavera del 2024, che vorremmo far proseguire per tutto l'anno, e che vedrà esposte opere che, principalmente, vengono dal ricco patrimonio di proprietà della Città".

Attorno alla mostra è prevista una serie di eventi "che daranno lustro - prosegue Brugnaro - alla memoria di un nostro concittadino al quale, come cita l'Enciclopedia Treccani, viene riconosciuto di aver scritto "il primo attendibile e completo resoconto dell'Oriente e il primo contributo alla reciproca conoscenza tra Asia ed Europa'". (ANSA).