Sangiuliano, entusiasmo per Orfeo e le Sirene, già 5 mila visite

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "L'accoglienza che Taranto e tutti i turisti hanno riservato al ritorno in città del gruppo scultoreo di 'Orfeo e le Sirene' è stata entusiasmante. Gli ingressi registrati al MArTA, oltre 5 mila in pochi giorni, dimostrano il grandissimo legame dei tarantini con la storia, il territorio e le proprie radici. Nell'esprimere tutta la mia soddisfazione per questo risultato ringrazio ancora una volta il Comando Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri per il prezioso lavoro quotidiano che offrono alla nostra nazione". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. (ANSA).