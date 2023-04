Lo scultore Girolamo Ciulla cittadino onorario di Pietrasanta

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 12 APR - Cittadinanza onoraria di Pietrasanta (Lucca) allo scultore siciliano Girolamo Ciulla che si è trasferito nella cittadina della Versilia già dal 1986 scegliendola come luogo della sua espressione artistica. La cerimonia è prevista sabato 15 aprile davanti all'opera "L'acqua di Afrodite" che ha donato alla sua comunità 'adottiva'. Alle ore 17 il maestro Ciulla riceverà il riconoscimento. Gli amministratori lo omaggeranno con una pergamena e una spilla, raffigurante lo stemma del Comune.

Ciulla, autodidatta, ha iniziato a scolpire pietra lavica a Caltanissetta; nel 1986 si è trasferito in Versilia dove, da allora, vive, lavorando presso la Bottega Versiliese di Pietrasanta, con una spiccata predilezione per il travertino.

Fra le sue numerose iniziative artistiche si ricordano, nel 2013, la personale "Il mito come disegno della materia" a Palazzo Panichi e nel 2017 la mostra "Artista e altri animali".

Nel 2012 viene insignito del Premio Internazionale di Scultura "Pietrasanta e la Versilia nel mondo". Di giugno 2022, invece, è l'inaugurazione della scultura-fontana che, su richiesta dell'amministrazione, Ciulla ha realizzato per Pietrasanta dopo averla "pensata" più di 20 anni: alla lavorazione dell'opera, in travertino classico e nata da un unico blocco lungo quattro metri e del peso di oltre 40 tonnellate, ha partecipato anche la MarbleArtWork. (ANSA).