Miramare, oltre 14mila ingressi al Parco nel ponte pasquale

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - Un ponte pasquale ricco di turisti per Miramare. Il castello, tra sabato, domenica e lunedì ha fatto registrare oltre 6mila ingressi, più di 14mila nel parco, anche grazie alle prime fioriture di primavera, che hanno attirato un numero elevato di turisti insieme a tanti triestini.

Guardando le giornate nel dettaglio, sabato gli accessi al castello a picco sul mare sono stati 2.180, per il parco invece 6.776, numeri saliti ulteriormente la domenica di Pasqua, rispettivamente a 2.336 e 8.166. A Pasquetta l'afflusso è stato di 2.093 e 7.277. Il prossimo ponte festivo, legato al 25 aprile, prevede anche un'apertura gratuita. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato infatti nei mesi scorsi che i musei statali saranno visitabili gratis in tre date simbolo: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, oltre alle prime domeniche del mese. (ANSA).