Sangiuliano a Ostia Antica, musei geografia identitaria nazione

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Questo è uno dei più importanti parchi archeologici d'Europa. Lo è certamente per dimensioni, ma anche per i valori che esprime. Ieri ho detto che i nostri siti nostri, i nostri musei sono la geografia identitaria della nazione. Chi visita un luogo come questo ritrova la storia, le proprie radici, il proprio passato, la memoria collettiva. E sono molto felice che oggi ci siano tanti visitatori, turisti stranieri, cittadini italiani perché ogni volta che noi visitiamo un museo, un sito archeologico arricchiamo la nostra spiritualità e miglioriamo noi stessi". A sottolinearlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo la visita al parco archeologico di Ostia antica, pieno di visitatori e turisti nel giorno di Pasquetta. (ANSA).