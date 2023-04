Paloma Picasso ricorda il papà, 'un lascito pieno d'amore'

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Paloma Picasso, l'ultima dei quattro figli di Pablo Picasso, nata dalla sua unione con Françoise Gilot, ha descritto oggi ai microfoni di Radio France Inter quella che considera una eredità "pesante ma con molto amore" del padre, maestro della pittura mondiale, di cui domani si celebrano i 50 anni dalla morte, l'8 aprile 1973.

A una domanda sull'eredità di Picasso, spesso motivo di "sofferenza" per numerosi discendenti, Paloma Picasso risponde: "Direi pesante ma con molto amore dietro". La donna, 73 anni, ha definito la relazione con il padre artista, per cui posò, "assolutamente magica e meravigliosa". Nell'intervista, l'ultima figlia di Picasso parla anche della mamma di 101 anni, Françoise Gilot, che ancora due anni fa esponeva le sue opere a New York.

Nel cinquantesimo anniversario della morte, anche a Parigi sono diverse le iniziative per ricordare l'autore di 'Guernica' e di tanti altri capolavori della pittura, nato a Malaga, in Spagna, nel 1881. Al Musée de l'Homme è in programma fino al 12 giugno la mostra 'Picasso et la préhistoire' mentre il Musée-Picasso di Parigi organizza uno speciale allestimento della sua collezione curato dal designer britannico Paul Smith.

