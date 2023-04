National Geographic esplora la Terra a Palazzo Blu di Pisa

(ANSA) - PISA, 07 APR - Inaugurata il 7 aprile la terza mostra di National Geographic per il ciclo Explore a Palazzo Blu di Pisa. Aperta al pubblico fino al 25 giugno, l'esposizione fotografica segue il successo delle precedenti edizioni "Sulla Luna e oltre" e "Oceani, ultima frontiera" che hanno superato i 28.000 visitatori.

Promossa e organizzata dalla National Geographic Society, "Explore: Pianeta Terra" rappresenta la storia del pianeta e le sue trasformazioni. Tra le opere in mostra anche le immagini del progetto "Day to Night" di Stephen Wilkes, fotografo ed esploratore di National Geographic. E', spiegano da Palazzo Blu, "una combinazione di migliaia di scatti realizzati da una posizione stazionaria in un arco di tempo che può arrivare persino a 36 ore e, diversamente da un timelapse, cucite insieme digitalmente dallo stesso Wilkes per creare un unico panorama sorprendente. Le opere di 'Day to Night' mostrano un'immagine del pianeta nella quale si coglie la vitalità, l'incessante trasformazione e la testimonianza emozionante della sua bellezza, imponenza e al tempo stesso fragilità".

"La mostra - osserva Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia - è una celebrazione della bellezza e un invito per il futuro, affinché mettiamo in gioco tutti gli strumenti di cui disponiamo per preservare l'inestimabile patrimonio ambientale che abbiamo ereditato. Per ricordare un motto della National Geographic Society, è uno spunto per ispirare le persone a prendersi cura del pianeta".

"Le straordinarie immagini di National Geographic - aggiunge Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu - ci mostrano la storia del pianeta e quella della nostra specie, l'infinita ricchezza e la bellezza delle forme vitali e degli ambienti che l'evoluzione ha creato, ma ci ammoniscono anche sulla delicatezza degli equilibri naturali e sui rischi di degrado e distruzione derivanti dall'attività umana". (ANSA).