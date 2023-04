Sgarbi alla mostra su Leonardo, seducente ed esaustiva

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "È una mostra esaustiva, seducente, emozionante. Leonardo è un filosofo, un pensatore, un teorico, esprime dei concetti di cui i disegni sono appunti. Qui c'è il feticcio dell'originale. Ogni suo disegno è un pensiero, un concetto, un'idea. La sua attualità è nella sete incessante di ricerca". Così Vittorio Sgarbi commenta la mostra "Il genio è il suo tempo. A tu per tu con Leonardo", inaugurata oggi alla Biblioteca Reale di Torino, dove sarà aperta da domani, 7 aprile, al 9 luglio. In mostra una rara selezione di disegni, incisioni, manoscritti, incunaboli, antiche carte geografiche.

In tutto tredici opere, tra cui i celebri fogli con l'Autoritratto, Il volto di fanciulla, La testa virile di profilo incoronata d'alloro e il Codice sul volo degli uccelli.

Dal 7 al 16 aprile saranno esposte le opere originali conservate a Torino, mentre dal 18 aprile al 9 luglio il percorso continuerà grazie alle riproduzioni dal vero dei disegni.

"Se devi vedere delle riproduzioni - ironizza Sgarbi - è meglio vedere il catalogo. Il paradosso è che la riproduzione è talmente precisa che sembra l'originale. Tanto vale non dirlo.

Fanno delle riproduzioni perfette di cui l'occhio non è in grado di percepire le differenze tra la copia e l'originale". Il motivo è la necessità di preservare le opere. "Si dice che le opere devono riposare, ma si riposano da qualche parte, non smettono di esistere. La Gioconda è sempre esposta, non dovremmo farla riposare? Per arrivare a 200 anni dovrei interrompere vent'anni e poi riprendere", osserva il sottosegretario. (ANSA).